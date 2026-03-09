Шон О’Мэлли: «Я бы хотел увидеть бой Махачева и Топурии в главном событии UFC Freedom. Возможно, Илия побьет Ислама»

О’Мэлли считает, что поединок Топурии и Махачева должен состояться.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли считает, что поединок Илии Топурии и Ислама Махачева должен состояться.

«Топурия – один из величайших бойцов в истории. Он нокаутировал трех членов Зала славы UFC подряд. Есть вероятность, что он побил бы и Ислама. Этот бой должен состояться. Я хотел бы увидеть Махачева против Топурии в качестве главного события турнира в Белом доме», – сказал О’Мэлли.

Вчера стало известно, что Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме.

