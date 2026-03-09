  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Шон О’Мэлли: «Я бы хотел увидеть бой Махачева и Топурии в главном событии UFC Freedom. Возможно, Илия побьет Ислама»
8

Шон О’Мэлли: «Я бы хотел увидеть бой Махачева и Топурии в главном событии UFC Freedom. Возможно, Илия побьет Ислама»

О’Мэлли считает, что поединок Топурии и Махачева должен состояться.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли считает, что поединок Илии Топурии и Ислама Махачева должен состояться.

«Топурия – один из величайших бойцов в истории. Он нокаутировал трех членов Зала славы UFC подряд. Есть вероятность, что он побил бы и Ислама. Этот бой должен состояться. Я хотел бы увидеть Махачева против Топурии в качестве главного события турнира в Белом доме», – сказал О’Мэлли.

Вчера стало известно, что Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии турнира UFC в Белом доме.

Уайт – о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Как вам кард турнира в Белом доме?4823 голоса
ОтличныйИлия Топурия
СреднийДана Уайт
УжасныйКонор Макгрегор
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Matan Even
logoИлия Топурия
logoMMA
logoUFC
logoИслам Махачев
logoШон О'Мэлли
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в чем прикол боёв в белом доме? Статусное событие для UFC и пиар для Трампа. Но статус и пиар не значит деньги. Крутые бои интереснее проводить в Вегасе.
Ответ avku
А в чем прикол боёв в белом доме? Статусное событие для UFC и пиар для Трампа. Но статус и пиар не значит деньги. Крутые бои интереснее проводить в Вегасе.
А в Вегасе чем лучше?
Ответ Герман Сергеевич
А в Вегасе чем лучше?
Вегасе миллионов 10-15 со зрителей соберут на номерном турнире.
Да большинству положить на то что хочет увидеть этот крашенный. Вероятность победить есть почти во всех боях даже у андердога, но не у всех вероятность эта не велика. Махачеву прежде надо защиту провести, а потом можно будет и Топурию прикончить. Шансы Гейджи в бою с грузином близки к нулевым.
Ответ СвинопаС
Да большинству положить на то что хочет увидеть этот крашенный. Вероятность победить есть почти во всех боях даже у андердога, но не у всех вероятность эта не велика. Махачеву прежде надо защиту провести, а потом можно будет и Топурию прикончить. Шансы Гейджи в бою с грузином близки к нулевым.
Там скорее всего наоборот, Топурии надо защититься с Арманом, а потом идти к Исламу. Исламу никуда уже переходить не нужно, он в своей
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
8 марта, 07:58
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
2 марта, 18:00
Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»
2 марта, 10:56
Рекомендуем
Главные новости
Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»
15 минут назад
Хадис Ибрагимов подписал контракт с АСА
22 минуты назад
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
33 минуты назад
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
вчера, 18:17
Али Абдель-Азиз: «Договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае»
вчера, 17:26
Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»
вчера, 16:28
Журналист Зубайраев намекнул на бой Чимаев – Стрикленд: «Отмените все подкасты со Стриклендом после 9 мая. С челюстью, скрепленной проволокой, в микрофон не поговоришь»
вчера, 16:05
Александр Усик: «Не хочу драться с Итаумой, он молодой парень»
вчера, 15:07
Дудакова перенесла операцию двух шейных дисков. Восстановление займет два месяца
вчера, 14:11
Даниэль Кормье: «Мне грустно за Джонса, он очень хотел подраться в Белом доме»
вчера, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем