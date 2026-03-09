Адесанья хочет победы Перейры над Ганом: «Сирил – серьезный соперник. Оба могут победить нокаутом»
Адесанья хочет победы Перейры над Ганом.
Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья хочет победы Алекса Перейры над Сирилом Ганом.
«Надеюсь, Алекс победит. Ган – серьезный соперник. Он может танцевать вокруг Перейры, а затем нокаутировать его. Но я думаю, что Алекс тоже на такое способен», – сказал Адесанья.
Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
Ган слишком быстрый для Перейры, единственный вариант это отбить французу ноги, что Алекс умеет как никто другой особенно в тяжах