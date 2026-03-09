  • Спортс
Адесанья хочет победы Перейры над Ганом: «Сирил – серьезный соперник. Оба могут победить нокаутом»

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья хочет победы Алекса Перейры над Сирилом Ганом.

«Надеюсь, Алекс победит. Ган – серьезный соперник. Он может танцевать вокруг Перейры, а затем нокаутировать его. Но я думаю, что Алекс тоже на такое способен», – сказал Адесанья.

Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
Главное беречь глаза
Ган - очень неудобный соперник для Перейры. Того даже Нганну не смог нокаутировать. Хоть и фанат Алекса, шансов практически не вижу. Ган быстрее, попросту перетыкает
Может и уронить, категория другая. Не знаю зачем Перейра туда полез.
Понятно что шансы тут не в пользу Алекса, с тем же Аспиналом было бы больше шансов
Ган слишком быстрый для Перейры, единственный вариант это отбить французу ноги, что Алекс умеет как никто другой особенно в тяжах
Да не, с Аспиналлом с его борьбой было бы сложней.
Чушь несешь
Все хотят, читер задрал, в каждом поединке за пояс.
