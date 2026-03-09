Адесанья хочет победы Перейры над Ганом: «Сирил – серьезный соперник. Оба могут победить нокаутом»

Адесанья хочет победы Перейры над Ганом.

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья хочет победы Алекса Перейры над Сирилом Ганом .

«Надеюсь, Алекс победит. Ган – серьезный соперник. Он может танцевать вокруг Перейры, а затем нокаутировать его. Но я думаю, что Алекс тоже на такое способен», – сказал Адесанья.

Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме