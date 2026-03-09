  • Спортс
Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»

Уайт объяснил, почему Джон не попал в кард Белого дома.

Президент UFC Дана Уайт объяснил вчерашние слова о Джоне Джонсе.

«Я никогда не говорил, что переговоры с Джонсом не велись. Я сказал: «Они [журналисты] разговаривали с Джоном? Они обсуждают это со всеми“. Ни одно мое слово о Джоне не было ложью. Сколько раз я сидел здесь и говорил: «Он не будет драться в Белом доме». Вы не видели видео, где парень в очках Meta, не зная, что его снимают, говорит Джону, что его бедра в плохом состоянии и ему нужна замена тазобедренного сустава? 

Вы не в курсе, что он с трудом бегает? Я сказал что-то, не соответствующее действительности? Все это правда, и вы все меня достаете тем, как сильно я люблю Джона Джонса. Это величайший боец всех времен. Он бы точно не попал в кард Белого дома, этого не могло случиться. Но матчмейкеры разговаривали со всеми, выясняя, кто готов. Они предложили мне все возможные варианты», – сказал Уайт.

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Джонс – о словах Уайта: «Я ушел из UFC? Слышать это чертовски больно. Другая половина меня не верит, что это все правда»

Как вам кард турнира в Белом доме?4841 голос
ОтличныйИлия Топурия
СреднийДана Уайт
УжасныйКонор Макгрегор
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Действительно, этот кард только для достойнейших. Кто такой этот Джонс по сранению с теми типами, как их там зовут...
Кард в Белом Доме - разочарование года в мире мма
они позиционировали этот турнир как нечто грандиозное, а вместо мегаркарда, набитого самыми звездными бойцами и супербоями между чемпионами разных дивизионов собираются показывать нам ивент уровня файт найта. даже вчерашний турнир на бумаге кажется интереснее.
Ответ Бардо
они позиционировали этот турнир как нечто грандиозное, а вместо мегаркарда, набитого самыми звездными бойцами и супербоями между чемпионами разных дивизионов собираются показывать нам ивент уровня файт найта. даже вчерашний турнир на бумаге кажется интереснее.
Комментарий скрыт
Ответ ubAA
Комментарий скрыт
Испугался кого? Топурии? 😁😁
какой же топовый кард собрали, засунул почти всех своих любимчиков лопеса, никала, омэлли, а гана вообще на титульник вообще подпускать нельзя была, которому почти гарантирован реванш с томом, если перейра не испортит все конечно же
До сих пор в глубине души хочется верить, что это развод, и позже объявят настоящий кард)
Юыс нужно избавляться от этого лысого клоуна
Ой Дана иди лесом, ты уже заврался совсем. Переговоры с Джонсом конечно же были
Чувствую этот турнир в белом доме не оправдает тот хайп что вокруг него поднимают.
