Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»

Уайт объяснил, почему Джон не попал в кард Белого дома.

Президент UFC Дана Уайт объяснил вчерашние слова о Джоне Джонсе .

«Я никогда не говорил, что переговоры с Джонсом не велись. Я сказал: «Они [журналисты] разговаривали с Джоном? Они обсуждают это со всеми“. Ни одно мое слово о Джоне не было ложью. Сколько раз я сидел здесь и говорил: «Он не будет драться в Белом доме». Вы не видели видео, где парень в очках Meta, не зная, что его снимают, говорит Джону, что его бедра в плохом состоянии и ему нужна замена тазобедренного сустава?

Вы не в курсе, что он с трудом бегает? Я сказал что-то, не соответствующее действительности? Все это правда, и вы все меня достаете тем, как сильно я люблю Джона Джонса. Это величайший боец всех времен. Он бы точно не попал в кард Белого дома, этого не могло случиться. Но матчмейкеры разговаривали со всеми, выясняя, кто готов. Они предложили мне все возможные варианты», – сказал Уайт.

