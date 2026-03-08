9

Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой: «Я еще не закончил. Снова увижу Чарльза, это точно»

Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой.

Боец UFC Макс Холлоуэй уверен, что проведет третий поединок с Чарльзом Оливейрой.

«Вернусь и надеру кому-нибудь задницу. Я еще не закончил. Снова увижу мистера Оливейру, это точно», – сказал Холлоуэй.

Оливейра победил Макса единогласным решением судей (50-45 – трижды) на UFC 316.

В 2015 году Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде – бразилец травмировался и не смог продолжить поединок.

Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»

Оливейра просто измучил Холлоуэя. Забрал пояс самого опасного ублюдка UFC!

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
титул БМФ обнулился. Он по сути своей предполагал что встречаются двое рубак, которые мутузят друг друга и дают зрелище, а Оливейра пошел другим путем
Деритесь сколько угодно, но подальше от настоящего титула
Титул БМФ у одеяла. Дана, ничего не смущает?
Титул БМФ у одеяла. Дана, ничего не смущает?
Дана столько всего повидал в этом деле, его ничего не будет смущать. бизнес успешен, это главное. тем более он новые бизнесы запускает, да и на отдых уже пора, все это ему мало интересно
Титул БМФ у одеяла. Дана, ничего не смущает?
Чтобы назвать Оливу одеялом, надо глаз не иметь.
Ну как матчмейкеры ЮФС могли додуматься выставить против настоящего BMF Макса рассчетливого бойца Оливейру? Оливейра классный боец и хороший мужик. Но он не подходит под определение BMF
Ну как матчмейкеры ЮФС могли додуматься выставить против настоящего BMF Макса рассчетливого бойца Оливейру? Оливейра классный боец и хороший мужик. Но он не подходит под определение BMF
Так Макс тоже хороший мужик, а не БМФ.
Макс раньше всегда прекрасно защищался от борьбы, что сейчас случилось? Состарился видимо...
Зачем Холлуэю вообще драться, он сидит казино на стримах крутит, бабки мутит и без драк.
