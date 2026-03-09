Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»
Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл ожидал другого карда UFC Freedom.
«Как насчет Джона Джонса? Я думал, что он подерется на этом турнире. Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Илии Топурии против Ислама Махачева и Алекса Перейры против Джонса», – сказал Аспиналл.
Напомним, в главном событии турнира UFC в Белом доме подерутся Илия Топурия и Джастин Гейджи. Соглавный бой: Алекс Перейра – Сирил Ган.
Аспиналл – об анонсе поединка Гана и Перейры за временный пояс: «А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице»
Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
И Перейра и Топурия сейчас звезды среди ударников. Россиян в данном карде видимо вовсе не рассматривали. Турнир напичкан американцами, ну это тоже понятно.
Гейджи - Топурия, очевидный вариант. Топурия звезда, выиграет он сведут с Махачевым. Выиграет Гейджи (ну а вдруг, держак у него хороший), значит выиграл американец, который идет андердогом в этом бою, а они любят такие истории. Плюс у обоих пояса легкого веса.
Перейра - Ган, тут нужен был просто топовый кикер из тяжелого веса. Ну а кого еще давать Перейре, если Джонса там не видят.
И раз О’Мэлли дерется в этом карде, значит не за горами 3 поединок Петра с Мерабом.
Понятное дело, что никто в это не поверил. Но хотя бы 3-4 в один вечер и то было бы шикарно. А по факту 1 нормальный титульник и 1 за временного. А уж Руффи и Бо Никал это ни в какие ворота. Шляпа полная.