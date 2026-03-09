Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл ожидал другого карда UFC Freedom.

«Как насчет Джона Джонса? Я думал, что он подерется на этом турнире. Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Илии Топурии против Ислама Махачева и Алекса Перейры против Джонса», – сказал Аспиналл.

Напомним, в главном событии турнира UFC в Белом доме подерутся Илия Топурия и Джастин Гейджи. Соглавный бой: Алекс Перейра – Сирил Ган.

