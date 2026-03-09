  • Спортс
  Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»
13

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл ожидал другого карда UFC Freedom.

«Как насчет Джона Джонса? Я думал, что он подерется на этом турнире. Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Илии Топурии против Ислама Махачева и Алекса Перейры против Джонса», – сказал Аспиналл.

Напомним, в главном событии турнира UFC в Белом доме подерутся Илия Топурия и Джастин Гейджи. Соглавный бой: Алекс Перейра – Сирил Ган.

Аспиналл – об анонсе поединка Гана и Перейры за временный пояс: «А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице»

Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все мы сейчас Том Аспиналл
Да тут все очень просто. На турнире в белом доме, судя по карду, борьбу не хотят видеть. Это раз.
И Перейра и Топурия сейчас звезды среди ударников. Россиян в данном карде видимо вовсе не рассматривали. Турнир напичкан американцами, ну это тоже понятно.
Гейджи - Топурия, очевидный вариант. Топурия звезда, выиграет он сведут с Махачевым. Выиграет Гейджи (ну а вдруг, держак у него хороший), значит выиграл американец, который идет андердогом в этом бою, а они любят такие истории. Плюс у обоих пояса легкого веса.
Перейра - Ган, тут нужен был просто топовый кикер из тяжелого веса. Ну а кого еще давать Перейре, если Джонса там не видят.
И раз О’Мэлли дерется в этом карде, значит не за горами 3 поединок Петра с Мерабом.
Ответ ЦВБП26
Ну и замечательно, что наши соотечественники Ян, Царукян, Волков, Махачев, Чимаев и многие другие в этом позоре не участвуют. Они же не шуты гороховые на потеху царьку выступать.
Ответ Befire
Не спорю. Их праздник, пусть делают че хотят. Наши и так свое забирают
Махачев травмировался. Была инфа, что он должен был драться. А Джонса лично Дана не хотел видеть в карде белого дома. И он уже видимо завершил карьеру.
Ответ Forza
В любом случае Трамп лично свистел про 8-9 титульников.
Понятное дело, что никто в это не поверил. Но хотя бы 3-4 в один вечер и то было бы шикарно. А по факту 1 нормальный титульник и 1 за временного. А уж Руффи и Бо Никал это ни в какие ворота. Шляпа полная.
Ответ Tempfer
Ну Трамп уже 20 войн остановил за неделю, ему некогда было титульники организовывать.
Я половину этого мегакарда даже не знаю😅
Взгляни одним глазком там другой кард
Не хотят они там драться 😅
Джонс не дает покоя Тому,хотя то что показывал Том в бою с Ганом,между ними пропасть
