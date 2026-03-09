6

Шон О’Мэлли: «Безумие, что Илия так легко нокаутировал Холлоуэя и Оливейру»

О’Мэлли впечатлен, что Топурия сумел нокаутировать Холлоуэя и Оливейру.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли впечатлен, что Илия Топурия сумел нокаутировать Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру.

«Это безумие, что Илия так легко нокаутировал этих парней [Холлоуэя и Оливейру]. Представьте, что он сделает то же самое с Гейджи. Четыре нокаута подряд: Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи», – сказал О’Мэлли.

Напомним, Топурия и Гейджи подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.

Шон О’Мэлли: «Я бы хотел увидеть бой Махачева и Топурии в главном событии UFC Freedom. Возможно, Илия побьет Ислама»

Уайт – о поединке Холлоуэя и Оливейры: «Думал, что будет гораздо больше стойки. Но цель каждого бойца – победить»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
logoMMA
logoИлия Топурия
logoUFC
logoШон О'Мэлли
logoДжастин Гейджи
logoЧарльз Оливейра
logoМакс Холлоуэй
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну, с максом топурии не было легко. бой с ним продлился до третьего раунда и у макса были удачные моменты.
а оливейра просто стилистически очень удобный для топурии с его боксом соперник: часто пропускает удары из-за пренебрежения защитой и подбородок у оливейры никогда не был крепким. и благодаря борцовской базе и черному поясу бжж для топурии оливейра не представил какой-то опасности и в партере.
Ответ Бардо
ну, с максом топурии не было легко. бой с ним продлился до третьего раунда и у макса были удачные моменты. а оливейра просто стилистически очень удобный для топурии с его боксом соперник: часто пропускает удары из-за пренебрежения защитой и подбородок у оливейры никогда не был крепким. и благодаря борцовской базе и черному поясу бжж для топурии оливейра не представил какой-то опасности и в партере.
Ну хз, после первого раунда там было понятно что Макс не выстоит под таким натиском, Илия очень хорош на ногах, и просто перебегать перебить его не получается.
Ответ Bullet91
Ну хз, после первого раунда там было понятно что Макс не выстоит под таким натиском, Илия очень хорош на ногах, и просто перебегать перебить его не получается.
Макс очень грамотно вел бой, хорошо попадал и отбил Илие ноги. Тот после боя жутко хромал, видео есть. Но тем не менее, у Илии, в отличие от всех - Порье, Гейджи, Оливейры, Чендлера, и Макса в т.ч., есть прекрасная защита, чего не скажешь обо всех этих бойцах, чем он успешно и воспользовался. Топурия, каким бы ни был он человеком, - топовый универсальный боец, тут и говорить не о чем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Порье – о поединке Холлоуэя и Оливейры: «Мы никогда не видели такого доминирования над Максом»
8 марта, 12:51
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
8 марта, 09:00
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
8 марта, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
Абдель-Азиз о срыве боя Махачев – Топурия: «Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался»
сегодня, 09:58
Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
сегодня, 09:01
Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
сегодня, 08:29
Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»
сегодня, 08:25
Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»
сегодня, 07:50
Хадис Ибрагимов подписал контракт с АСА
сегодня, 07:43
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
сегодня, 07:32
Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион
вчера, 18:17
Али Абдель-Азиз: «Договорился о боях шести бойцов из топ-15 – все подписали контракты на бои в мае»
вчера, 17:26
Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем