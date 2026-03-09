Шон О’Мэлли: «Безумие, что Илия так легко нокаутировал Холлоуэя и Оливейру»

О’Мэлли впечатлен, что Топурия сумел нокаутировать Холлоуэя и Оливейру.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли впечатлен, что Илия Топурия сумел нокаутировать Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру.

«Это безумие, что Илия так легко нокаутировал этих парней [Холлоуэя и Оливейру]. Представьте, что он сделает то же самое с Гейджи. Четыре нокаута подряд: Алекс Волкановски , Макс Холлоуэй , Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи », – сказал О’Мэлли.

Напомним, Топурия и Гейджи подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.

