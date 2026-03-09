Шон О’Мэлли: «Безумие, что Илия так легко нокаутировал Холлоуэя и Оливейру»
О’Мэлли впечатлен, что Топурия сумел нокаутировать Холлоуэя и Оливейру.
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли впечатлен, что Илия Топурия сумел нокаутировать Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру.
«Это безумие, что Илия так легко нокаутировал этих парней [Холлоуэя и Оливейру]. Представьте, что он сделает то же самое с Гейджи. Четыре нокаута подряд: Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи», – сказал О’Мэлли.
Напомним, Топурия и Гейджи подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
а оливейра просто стилистически очень удобный для топурии с его боксом соперник: часто пропускает удары из-за пренебрежения защитой и подбородок у оливейры никогда не был крепким. и благодаря борцовской базе и черному поясу бжж для топурии оливейра не представил какой-то опасности и в партере.