Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
Царукян прокомментировал анонс боя Топурии и Гейджи в Белом доме.
Боец UFC Арман Царукян отреагировал на анонс боя Топурия – Гейджи.
«Отличный бой, но без шансов для Джастина. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи. Это пустая трата времени. Моего времени. Они должны дать мне бой с Топурией. Я заберу пояс, это легкие деньги», – сказал Царукян.
Напомним, Илия Топурия и Джастин Гейджи подерутся за пояс легкого дивизиона UFC на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня.
🚨 Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме
