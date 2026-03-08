Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»

Царукян прокомментировал анонс боя Топурии и Гейджи в Белом доме.

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на анонс боя Топурия – Гейджи.

«Отличный бой, но без шансов для Джастина. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи. Это пустая трата времени. Моего времени. Они должны дать мне бой с Топурией. Я заберу пояс, это легкие деньги», – сказал Царукян.

Напомним, Илия Топурия и Джастин Гейджи подерутся за пояс легкого дивизиона UFC на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня.

