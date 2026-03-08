  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
9

Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»

Царукян прокомментировал анонс боя Топурии и Гейджи в Белом доме.

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на анонс боя Топурия – Гейджи.

«Отличный бой, но без шансов для Джастина. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи. Это пустая трата времени. Моего времени. Они должны дать мне бой с Топурией. Я заберу пояс, это легкие деньги», – сказал Царукян.

Напомним, Илия Топурия и Джастин Гейджи подерутся за пояс легкого дивизиона UFC на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня.

🚨 Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме

Как вам кард турнира в Белом доме?4520 голосов
ОтличныйИлия Топурия
СреднийДана Уайт
УжасныйКонор Макгрегор
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
logoИлия Топурия
logoДжастин Гейджи
logoUFC
logoАрман Царукян
logoMMA
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как всегда у ЮФС в последнее время со значимыми и важными кардами - размах на рубль, удар на копейку. Царукян на месте Джастина смотрелся бы гораздо интереснее
Ответ prisnitsyamnechtoyatebya
Как всегда у ЮФС в последнее время со значимыми и важными кардами - размах на рубль, удар на копейку. Царукян на месте Джастина смотрелся бы гораздо интереснее
Комментарий скрыт
Ответ Максим Кудрявцев_1116804392
Комментарий скрыт
Это кто так сказал? Юфс 299 круче был.
Вполне адекватно!
Мусорный кард в БД
Ни одного реального топа
Кард слабенький, особенно учитывая тот пафос, которым изливались рыжий и лысый. По бою Царукян прав - Гейджи удобный соперник для Топурии и с большой вероятностью грузин его вырубит. Илие с борцухой Ароманом будет сложнее.
Ну обычный политический кард. Там даже бездарный Лопес выплал. Удивительно, что нет Колби
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»
2 марта, 10:04
Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь»
27 февраля, 15:25
Топурия – о бое Гейджи и Пимблетта: «Чертовски ужасный поединок. Оба выглядели плохо»
27 февраля, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
сегодня, 13:31
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
сегодня, 13:17
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
сегодня, 11:55
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем