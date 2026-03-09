16

Царукян проведет схватку с экс-бойцом UFC Мокаевым на турнире Hype в Бразилии

Царукян все же выступит на турнире Hype в Бразилии.

Боец UFC Арман Царукян выступит на турнире Hype в Бразилии, несмотря на перенос реванша с Джорджио Пулласом.

В поединке с Царукяном Пулласа заменит бывший боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Поединок пройдет в формате Submission Only. Если один из бойцов не вынудит соперника сдаться за 10 минут, то бой закончится вничью.

Турнир состоится 11 марта в Рио-де-Жанейро.

Оливейра – о Царукяне: «Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном»

Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм hype.fighting
За титул любимого бойца Уайта))
Ответ Weim
За титул любимого бойца Уайта))
🤣
цврукян - тигр. лысый еще пожалеет
Ответ Иван Терпеливый
цврукян - тигр. лысый еще пожалеет
Оо, вернулся! Оправился наконец? Как справился с таким стрессом?
Ответ SGambler
Оо, вернулся! Оправился наконец? Как справился с таким стрессом?
Давно вернулся, только он теперь в хоккее эксперт)
У них же разница кг 16
Ответ nizam086@icloud.com
У них же разница кг 16
В джиу джитсу есть абсолютная категория ведь, где ограничения по весу отсутствует
Сомневаюсь, что эта схватка состоится. Либо это будет выставочный поединок. Мокаев слишком мал для Царукяна
Ответ Лех валенсА
Сомневаюсь, что эта схватка состоится. Либо это будет выставочный поединок. Мокаев слишком мал для Царукяна
В джиу-джитсу проводят такие поединки
А вот это, стоит посмотреть
разница веса большая
За Армана однозначно.Хорошо что Мокаева убрали из совместного турнира КаратеКомбат и РСС,этот националист нафиг тут не нужен.
Ничья скорее всего будет.
По-моему без шансов для самого молодого чемпиона ufc
Тут замеса не будет, скорее всего парни с уважением друг к другу. Пусть дане лысому пригласительный билет направят.
