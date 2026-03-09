Царукян проведет схватку с экс-бойцом UFC Мокаевым на турнире Hype в Бразилии

Царукян все же выступит на турнире Hype в Бразилии.

Боец UFC Арман Царукян выступит на турнире Hype в Бразилии, несмотря на перенос реванша с Джорджио Пулласом.

В поединке с Царукяном Пулласа заменит бывший боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев .

Поединок пройдет в формате Submission Only. Если один из бойцов не вынудит соперника сдаться за 10 минут, то бой закончится вничью.

Турнир состоится 11 марта в Рио-де-Жанейро.

