Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
Глава UFC Дана Уайт признался, что недоволен Арманом Царукяном.
«Выходки Царукяна в Тампе? Мне такое не нравится. Но это не моя проблема.
В легком дивизионе накаляется обстановка, нас ждет много интересных боев. Разберемся с Арманом.
Царукян говорил с Хантером [Кэмпбеллом]? Не знаю об этом. Сейчас я не в восторге от Армана. Есть много причин и не все они публичные. Подробностей не будет.
Есть много борющихся парней, между которыми накаляется напряжение в боях. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает», – сказал Уайт.
Неудивительно, что Топурия его так сильно боится. Арман его просто сожрет
Если Уайт такой категоричный, то увольняйте Армана. Но мы слышим постоянно: "Разберемся. Нужно разобраться. Подождите - все будет", а также "Я не в восторге от него, но мы придумаем с ним что-то".
При этом Арман люто прокачал медийку. Постоянно дает интевью у Хальвани, постоянно с Драмой. Делает свои влоги. Заколабился с Полом. Что еще нужно Дане?
В минус Армана - годы прайма уходят без значимых боев.
Риторика Топурии через пару месяцев сменилась из «я оставлю пояс, но не буду с ним драться» на «если дадут - подерусь, хоть и не хочу»
Уайт теперь более развернуто о нем говорит, хоть и не всегда положительно))
Слона в комнате после боя в белом доме уже будет невозможно игнорировать, если только Топурия Оливейра 2 не задумают организовать…