Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»

Уайт: я не в восторге от Царукяна.

Глава UFC Дана Уайт признался, что недоволен Арманом Царукяном .

«Выходки Царукяна в Тампе? Мне такое не нравится. Но это не моя проблема.

В легком дивизионе накаляется обстановка, нас ждет много интересных боев. Разберемся с Арманом.

Царукян говорил с Хантером [Кэмпбеллом]? Не знаю об этом. Сейчас я не в восторге от Армана. Есть много причин и не все они публичные. Подробностей не будет.

Есть много борющихся парней, между которыми накаляется напряжение в боях. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает», – сказал Уайт.

