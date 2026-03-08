  • Спортс
  Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
14

Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»

Уайт: я не в восторге от Царукяна.

Глава UFC Дана Уайт признался, что недоволен Арманом Царукяном.

«Выходки Царукяна в Тампе? Мне такое не нравится. Но это не моя проблема.

В легком дивизионе накаляется обстановка, нас ждет много интересных боев. Разберемся с Арманом.

Царукян говорил с Хантером [Кэмпбеллом]? Не знаю об этом. Сейчас я не в восторге от Армана. Есть много причин и не все они публичные. Подробностей не будет.

Есть много борющихся парней, между которыми накаляется напряжение в боях. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает», – сказал Уайт.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
На самом деле Арман как раз таки тот BMF. Всех подряд выносит и в борьбе, в греплинге и в UFC. Издевается над блогерами, даёт леща кому хочет.
Неудивительно, что Топурия его так сильно боится. Арман его просто сожрет
Ответ Born is the King
На самом деле Арман как раз таки тот BMF. Всех подряд выносит и в борьбе, в греплинге и в UFC. Издевается над блогерами, даёт леща кому хочет. Неудивительно, что Топурия его так сильно боится. Арман его просто сожрет
Вроде это грек провел единственный результативный бросок за всю схватку, Арман только толкался, плюс с грека сняли балл. Да и Шару-ударника не финишировал, но там спишем на ринг и якобы большую разницу в весе.
Ответ Fizkultprivet
Вроде это грек провел единственный результативный бросок за всю схватку, Арман только толкался, плюс с грека сняли балл. Да и Шару-ударника не финишировал, но там спишем на ринг и якобы большую разницу в весе.
Как финишировать того что тупо уперся в канат?
Ситуация с Арманом оооочень странная.
Если Уайт такой категоричный, то увольняйте Армана. Но мы слышим постоянно: "Разберемся. Нужно разобраться. Подождите - все будет", а также "Я не в восторге от него, но мы придумаем с ним что-то".

При этом Арман люто прокачал медийку. Постоянно дает интевью у Хальвани, постоянно с Драмой. Делает свои влоги. Заколабился с Полом. Что еще нужно Дане?

В минус Армана - годы прайма уходят без значимых боев.
Арман все делает правильно : раскачивает медийку, создает инфоповоды
Риторика Топурии через пару месяцев сменилась из «я оставлю пояс, но не буду с ним драться» на «если дадут - подерусь, хоть и не хочу»
Уайт теперь более развернуто о нем говорит, хоть и не всегда положительно))
Слона в комнате после боя в белом доме уже будет невозможно игнорировать, если только Топурия Оливейра 2 не задумают организовать…
Уайт из-за своих личных мотивов вместо шоу века собрал Кард уровня дефолтного турика. Может он и большой папа, но поднялся он за счет того что давал народу хлеб и зрелища, сейчас ударился в коммерцию и политику, что ж его право конечно, но ЮФС с каждым годом все больше походит на бокс, который так старательно хейтил сам Дана, с их боями которые 5 лет все ждут, непонятно зачем, это просто не интересно
Арман настоящий BMF. Хотелось бы увидеть его реванш с Оливейрой, раз Данька Белый уже прямым текстом говорить, что титульного боя в легком ему уже никогда не даст опять.
Арман не выступал инициатором скандала на борцовском турнире, но и терпилой становиться не желал. Молодец. Небольшой замес после схватки только добавит ему узнаваемости. Его бои буду ждать как фанаты так и хейтеры - в ожидании проигрыша. Это так работает. Лысый это понимает.
Чет уже попахивает бредом от Даны. Арман по всем фронтам щас топовый топ, дайте титульник человеку, алло
А Армана нет самого главного- 🧠
Уже переигрывает, будто это единственный венный случай в истории когда человек снялся с боя.
