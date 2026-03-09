Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано. Соперник – Филип Линс

Объявлен новый поединок Нганну.

Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну выступит на турнире Most Valuable Promotions, который возглавит бой Джины Карано и Ронды Раузи .

Нганну проведет поединок с 40-летним бразильцем Филипом Линсом (23-5), ранее побеждавшем в Гран-при PFL и выступавшем в UFC.

Несколько дней назад Нганну расторг контракт с PFL, где выступал с мая 2023-го.

Ивент состоится 16 мая в Лос-Анджелесе. Турнир покажет стриминговый сервис Netflix. Это первое MMA-событие, которое видеоплатформа будет транслировать в прямом эфире.

