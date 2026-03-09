Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано. Соперник – Филип Линс
Объявлен новый поединок Нганну.
Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну выступит на турнире Most Valuable Promotions, который возглавит бой Джины Карано и Ронды Раузи.
Нганну проведет поединок с 40-летним бразильцем Филипом Линсом (23-5), ранее побеждавшем в Гран-при PFL и выступавшем в UFC.
Несколько дней назад Нганну расторг контракт с PFL, где выступал с мая 2023-го.
Ивент состоится 16 мая в Лос-Анджелесе. Турнир покажет стриминговый сервис Netflix. Это первое MMA-событие, которое видеоплатформа будет транслировать в прямом эфире.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Netflix Sports
Еще недавно ты был чемпионом ufc и самым опасным человеком на земле и вот ты уже ко мэйнивент против ноунейма в карде у женщин которые на двоих не выступали 27 лет. Такой вот Нганну освобожденный.
Он за бои вне UFC заработал в десятки раз больше, чем за всю предыдущую карьеру. Всё у Нганну хорошо.
поверь мне, он ни чуточку не жалеет об этом
Линса Немков вынес в 1 раунде, Арловский победил по очкам.
Да... Не те бои мы будем смотреть(
