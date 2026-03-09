  • Спортс
  Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано. Соперник – Филип Линс
Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано. Соперник – Филип Линс

Объявлен новый поединок Нганну.

Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну выступит на турнире Most Valuable Promotions, который возглавит бой Джины Карано и Ронды Раузи.

Нганну проведет поединок с 40-летним бразильцем Филипом Линсом (23-5), ранее побеждавшем в Гран-при PFL и выступавшем в UFC.

Несколько дней назад Нганну расторг контракт с PFL, где выступал с мая 2023-го.

Ивент состоится 16 мая в Лос-Анджелесе. Турнир покажет стриминговый сервис Netflix. Это первое MMA-событие, которое видеоплатформа будет транслировать в прямом эфире.

Эдди Хирн: «Со мной связались несколько известных бойцов UFC. Они чувствуют, что их обделяют»

Немков – об уходе Нганну из PFL: «Чуть больше месяца назад понял, что боя с Фрэнсисом не будет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Netflix Sports
15 комментариев
Еще недавно ты был чемпионом ufc и самым опасным человеком на земле и вот ты уже ко мэйнивент против ноунейма в карде у женщин которые на двоих не выступали 27 лет. Такой вот Нганну освобожденный.
Ответ Clayton
Еще недавно ты был чемпионом ufc и самым опасным человеком на земле и вот ты уже ко мэйнивент против ноунейма в карде у женщин которые на двоих не выступали 27 лет. Такой вот Нганну освобожденный.
Он за бои вне UFC заработал в десятки раз больше, чем за всю предыдущую карьеру. Всё у Нганну хорошо.
Ответ Clayton
Еще недавно ты был чемпионом ufc и самым опасным человеком на земле и вот ты уже ко мэйнивент против ноунейма в карде у женщин которые на двоих не выступали 27 лет. Такой вот Нганну освобожденный.
поверь мне, он ни чуточку не жалеет об этом
Линса Немков вынес в 1 раунде, Арловский победил по очкам.
Да... Не те бои мы будем смотреть(
Рекомендуем