У «Авангарда» лучшее большинство в КХЛ. 1.65 – реализуют численное преимущество с «Ак Барсом»

«Ак Барс» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Омска показывают лучшую игру в большинстве среди всех команд КХЛ в этом сезоне. «Авангард» забросил 41 шайбу за 113 попыток, процент реализации – 36,3%.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Авангард» забьет в большинстве в сегодняшней игре. 2.10 – «Ак Барс» выстоит в меньшинстве.

Игра состоится 6 января и начнется в 17:00 по московскому времени.