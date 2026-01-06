У «Авангарда» лучшее большинство в КХЛ. 1.65 – реализуют численное преимущество с «Ак Барсом»
«Ак Барс» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Омска показывают лучшую игру в большинстве среди всех команд КХЛ в этом сезоне. «Авангард» забросил 41 шайбу за 113 попыток, процент реализации – 36,3%.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что «Авангард» забьет в большинстве в сегодняшней игре. 2.10 – «Ак Барс» выстоит в меньшинстве.
Игра состоится 6 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
