«Челси» не попадет в топ-4 АПЛ после назначения Росеньора, считают букмекеры. Лондонцы идут на 5-м месте

«Челси» назначил Лиэма Росеньора главным тренером.

Соглашение с 41-летним англичанином, ранее возглавлявшим «Страсбур», рассчитано до 2032 года.

«Челси» идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-3 на 11 очков и на 3 балла от топ-4.

Букмекеры считают, что «Челси» закончит сезон за пределами первой четверки – на это дают коэффициент 1.51. На попадание в топ-4 можно поставить за 2.55, в медали – за 7.00.