Слот – второй фаворит на следующее увольнение в АПЛ. Главный претендент – Нуну из «Вест Хэма», его могут уволить дважды за сезон
Букмекеры обновили котировки по линии на следующего уволенного тренера в АПЛ.
Главным претендентом на следующую отставку в чемпионате Англии котируется Нуну Эшпириту Санту (1.85). Сообщалось, что «Вест Хэм» может уволить тренера спустя три месяца после назначения. Напомним, в сентябре Нуну был уволен из «Ноттингем Форест».
Вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ котируется тренер «Ливерпуля» Арне Слот (4.35), третьим – Томас Франк (5.00) из «Тоттенхэма».
