Сульшер стал фаворитом на назначение в «МЮ» у британских букмекеров
Оле Гуннар Сульшер может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Британский букмекер BetVictor сделал 52-летнего норвежца фаворитом на назначение в «МЮ». Ранее Сульшер возглавлял клуб с декабря 2018 по ноябрь 2021 года.
Вторым фаворитом на место главного тренера «Юнайтед» котируется Даррен Флетчер, далее идут Оливер Гласнер и Гарет Саутгейт.
Сообщалось, что «МЮ» может назначить временного тренера до конца сезона – не Флетчера, который сейчас стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Рубена Аморима.
Новый главный тренер «МЮ» по версии букмекеров:
1. Оле Гуннар Сульшер – 3.50
2. Даррен Флетчер – 3.75
3-4. Оливер Гласнер – 6.00
3-4. Гарет Саутгейт – 6.00
5. Майкл Кэррик – 11.00
Сульшер готов вернуться в «МЮ» в качестве временного тренера после отставки Аморима (Рич Фэй)