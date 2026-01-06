Сульшер стал фаворитом на назначение в «МЮ» у британских букмекеров

Оле Гуннар Сульшер может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Британский букмекер BetVictor сделал 52-летнего норвежца фаворитом на назначение в «МЮ». Ранее Сульшер возглавлял клуб с декабря 2018 по ноябрь 2021 года.

Вторым фаворитом на место главного тренера «Юнайтед» котируется Даррен Флетчер, далее идут Оливер Гласнер и Гарет Саутгейт.

Сообщалось , что «МЮ» может назначить временного тренера до конца сезона – не Флетчера, который сейчас стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Рубена Аморима.

Новый главный тренер «МЮ» по версии букмекеров:

1. Оле Гуннар Сульшер – 3.50

2. Даррен Флетчер – 3.75

3-4. Оливер Гласнер – 6.00

3-4. Гарет Саутгейт – 6.00

5. Майкл Кэррик – 11.00

Сульшер готов вернуться в «МЮ» в качестве временного тренера после отставки Аморима (Рич Фэй)