Сборная Камеруна – фаворит против ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки. Камерунцы никогда не обыгрывали южноафриканцев в официальных встречах

Сборная Камеруна сыграет с ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки.

Камерунцы котируются фаворитами с коэффициентом 1.69. На проход ЮАР букмекеры дают 2.18.

Камерун никогда не обыгрывал южноафриканцев в официальных матчах – 1 поражение и 2 ничьих. С учетом товарищеских встреч у камерунцев 1 победа в 9 играх против ЮАР. В 3 матчах выиграли южноафриканцы, еще 5 игр завершились вничью.

Предстоящая встреча состоится 4 января. Начало – в 22:00 мск.

