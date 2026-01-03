Люк Литтлер – фаворит против Гиана ван Вена в матче за звание чемпиона мира по дартсу. Англичанин вышел в третий финал подряд

В Лондоне пройдет финал чемпионата мира по дартсу.

Действующий победитель турнира Люк Литтлер (Англия) сыграет против Гиана ван Вена (Нидерланды).

Литтлер – фаворит финала с коэффициентом 1.35. Победа нидерландца оценивается букмекерами в 2.90.

Англичанин вышел в третий финал подряд. Ранее такое удавалось только Филу Тейлору, Деннису Пристли и Гэри Андерсону.

Финал пройдет 3 января. Начало – в 23:15 мск.

