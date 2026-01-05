Карседо возглавил «Спартак». Букмекеры считают, что красно-белые не попадут в топ-5 в чемпионате

«Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. После увольнения Деяна Станковича в ноябре исполняющим обязанности тренера «Спартака» был Вадим Романов.

Букмекеры сомневаются, что «Спартак» поднимется выше 6-го места в таблице после назначения Карседо. На попадание в топ-5 по итогам сезона дают коэффициент 2.00, в топ-4 – 5.50, в тройку – 12.00.

Красно-белые отстают от идущей на пятом месте «Балтики» на 6 очков.