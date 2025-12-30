В Большом театре прошел специальный показ балета «Щелкунчик» для клиентов закрытого клуба «Империон»

В Большом театре состоялся специальный показ новогоднего балета «Щелкунчик» для клиентов закрытого клуба «Империон». Мероприятие посетили 45 гостей, которые смогли окунуться в атмосферу новогодней сказки на Исторической сцене театра. В этот вечер под сводами залов Большого театра собрались мужчины в черных смокингах и галстуках-бабочках и дамы в вечерних нарядах. Событие объединило культурную программу, гастрономический прием и благотворительный аукцион.

Вечер для клиентов «Империона» начался в ресторане Bolshoi, где для гостей была подготовлена гастрономическая программа с черной икрой, блюдами из краба и авторскими десертами. Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр.

В рамках мероприятия прошел и благотворительный аукцион: на торги были выставлены фигурки Щелкунчика, расписанные современными художниками — лауреатами профессиональных премий. Все вырученные средства были направлены в благотворительный фонд «Созвездие Добра».

Завершающей частью вечера стал просмотр балета «Щелкунчик» с мест в партере Исторической сцены Большого театра. Впервые этот балет был представлен на сцене Большого театра в 1919 году и с тех пор остается одной из ключевых постановок новогоднего репертуара.