1.30 – самый низкий коэффициент на чемпионство «Арсенала» с начала сезона. Лондонцы опережают «Сити» и «Виллу» на 6 очков

Букмекеры считают «Арсенал» подавляющим фаворитом чемпионской гонки в АПЛ.

После 20 туров лондонский клуб занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу» на 6 очков.

Чемпионство «Арсенала» обвалилось до 1.30 – самый низкий коэффициент на титул лондонцев в этом сезоне. «Сити» – второй за 3.70, «Астон Вилла» – третья за 25.00.

На чемпионство «Ливерпуля» можно поставить за 75.00, на трофей «Челси» – за 150.00.