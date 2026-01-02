«Милан» проиграл «Кальяри» один раз за 28 лет. Команда Аллегри – фаворит сегодня за 1.59

«Кальяри» примет «Милан» в рамках 18-го тура Серии А.

«Кальяри» не побеждает «россонери» с 2017 года – на протяжении 15 матчей подряд. За последние 28 лет «Милан» проиграл в очной встрече лишь однажды.

Букмекеры считают «Милан» фаворитом встречи за 1.59. На победу хозяев дают коэффициент 6.20, на непоражение – 2.50.

Игра пройдет 2 января и начнется в 22:45 по московскому времени.