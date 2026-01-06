«Автомобилист» выиграл 3 из 4 уральских дерби в сезоне, но сегодня котируется андердогом против «Трактора»

«Трактор» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга выиграл 3 из 4 уральских дерби в этой регулярке, в том числе дважды – на выезде в Челябинске.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами встречи за 1.89. На победу «Автомобилиста» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.99.

Матч пройдет 6 января и начнется в 14:00 по московскому времени.