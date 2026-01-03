«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге 15 матчей подряд. 1.55 – продлит серию до 20 игр
«Бавария» не проигрывает в этом сезоне Бундеслиги.
У мюнхенцев 13 побед и 2 ничьих в 15 турах чемпионата. Букмекеры уверены, что беспроигрышная серия клуба продолжится в ближайших 5 матчах. Коэффициент на это – 1.55.
В ближайших 5 турах Бундеслиги мюнхенцы встретятся с «Вольфсбургом», «Кельном», «Лейпцигом», «Аугсбургом» и «Гамбургом».
