«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге 15 матчей подряд. 1.55 – продлит серию до 20 игр

«Бавария» не проигрывает в этом сезоне Бундеслиги.

У мюнхенцев 13 побед и 2 ничьих в 15 турах чемпионата. Букмекеры уверены, что беспроигрышная серия клуба продолжится в ближайших 5 матчах. Коэффициент на это – 1.55.

В ближайших 5 турах Бундеслиги мюнхенцы встретятся с «Вольфсбургом», «Кельном», «Лейпцигом», «Аугсбургом» и «Гамбургом».

