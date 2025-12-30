«Динамо» выиграло 3 из 4 дерби против ЦСКА в этом сезоне КХЛ. Армейцы – букмекерские фавориты сегодня
ЦСКА и «Динамо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Бело-голубые выиграли 3 из 4 столичных дерби в этом сезоне, дважды – в серии буллитов.
Букмекеры считают ЦСКА небольшим фаворитом встречи за 1.87. На победу «Динамо» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.95.
Матч состоится 30 декабря и начнется в 17:00 мск.
