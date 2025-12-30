«Динамо» выиграло 3 из 4 дерби против ЦСКА в этом сезоне КХЛ. Армейцы – букмекерские фавориты сегодня

ЦСКА и «Динамо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Бело-голубые выиграли 3 из 4 столичных дерби в этом сезоне, дважды – в серии буллитов.

Букмекеры считают ЦСКА небольшим фаворитом встречи за 1.87. На победу «Динамо» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.95.

Матч состоится 30 декабря и начнется в 17:00 мск.