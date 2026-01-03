«Рома» 3,5 года не побеждает «Аталанту». Серия продлится в 18-м туре чемпионата Италии, считают букмекеры
«Аталанта» примет «Рому» в 18-м туре Серии А.
«Аталанта» – фаворит матча с коэффициентом 2.30. Победа римлян оценивается букмекерами в 3.50, ничья – в 3.20.
«Рома» не обыгрывает бергамасков 6 матчей подряд (5 поражений и ничья). Последняя победа в очной встрече была зафиксирована в марте 2022-го (1:0).
Если «Аталанта» как минимум не уступит римлянам, сыграет коэффициент 1.31.
Матч пройдет 3 января. Начало – в 22:45 мск.
