«Рома» 3,5 года не побеждает «Аталанту». Серия продлится в 18-м туре чемпионата Италии, считают букмекеры

«Аталанта» примет «Рому» в 18-м туре Серии А.

«Аталанта» – фаворит матча с коэффициентом 2.30. Победа римлян оценивается букмекерами в 3.50, ничья – в 3.20.

«Рома» не обыгрывает бергамасков 6 матчей подряд (5 поражений и ничья). Последняя победа в очной встрече была зафиксирована в марте 2022-го (1:0).

Если «Аталанта» как минимум не уступит римлянам, сыграет коэффициент 1.31.

Матч пройдет 3 января. Начало – в 22:45 мск.

