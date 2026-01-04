Коэффициент на победу «Ман Сити» в матче с «Челси» просел до 1.62 после объявления об уходе Марески
«Манчестер Сити» примет «Челси» в 20-м туре АПЛ.
«Сити» котируется у букмекеров явным фаворитом за 1.62. Перед объявлением об уходе Энцо Марески из «Челси» коэффициент на «горожан» составлял 1.75.
Победа «синих» оценивается в 4.80, ничья – в 4.60. Если лондонцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 2.27.
Матч пройдет 4 января. Начало – в 20:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
