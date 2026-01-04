  • Спортс
0

Коэффициент на победу «Ман Сити» в матче с «Челси» просел до 1.62 после объявления об уходе Марески

«Манчестер Сити» примет «Челси» в 20-м туре АПЛ.

«Сити» котируется у букмекеров явным фаворитом за 1.62. Перед объявлением об уходе Энцо Марески из «Челси» коэффициент на «горожан» составлял 1.75.

Победа «синих» оценивается в 4.80, ничья – в 4.60. Если лондонцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 2.27.

Матч пройдет 4 января. Начало – в 20:30 мск.

Лучшие по победам и голам за 2025-й по всей Европе: здесь мощь «Барсы» с «Баварией» и непробиваемость «Зенита»

Опубликовала: Венера Кравченко
