Лидеры Востока и Запада «Металлург» и «Локомотив» впервые встретятся в этом сезоне. «Магнитка» – букмекерский фаворит
«Металлург» примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.
Лидеры Восточной и Западной конференции впервые встретятся в этом сезоне. Последняя встреча команд состоялась в феврале 2025-го – тогда «Металлург» победил в Ярославле со счетом 3:2.
Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами сегодняшней встречи за 1.78. На победу «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 2.13.
Матч состоится 6 января и начнется в 14:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
