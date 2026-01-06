  • Спортс
Лидеры Востока и Запада «Металлург» и «Локомотив» впервые встретятся в этом сезоне. «Магнитка» – букмекерский фаворит

«Металлург» примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

Лидеры Восточной и Западной конференции впервые встретятся в этом сезоне. Последняя встреча команд состоялась в феврале 2025-го – тогда «Металлург» победил в Ярославле со счетом 3:2.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами сегодняшней встречи за 1.78. На победу «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 2.13.

Матч состоится 6 января и начнется в 14:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
