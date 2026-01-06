«Вест Хэм» не побеждает два месяца – 9 матчей подряд. 3.15 – прервет тренд с «Ноттингемом»

«Вест Хэм» примет «Ноттингем Форест» в 21-м туре АПЛ.

Клуб их Лондона не побеждает на протяжении 9 матчей – 4 ничьих и 5 поражений, в том числе от 20-й команды лиги «Вулверхэмптона» со счетом 0:3. Последний раз «волки» побеждали в начале ноября.

Букмекеры считают «Ноттингем» фаворитом сегодняшней встречи за 2.30. На победу «Вест Хэма» дают коэффициент 3.15, на ничью – 3.40.

Матч пройдет 6 января и начнется в 23:00 мск.