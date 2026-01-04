«Наполи» 3,5 года не побеждает «Лацио». 2.32 – серия прервется
«Лацио» примет «Наполи» в 18-м туре Серии А.
«Наполи» – фаворит матча с коэффициентом 2.32. Победа римлян оценивается букмекерами в 3.60, ничья – в 3.10.
Неаполитанцы не обыгрывают «Лацио» 6 матчей подряд. Последняя победа в очной встрече была зафиксирована в сентябре 2022-го (2:1).
Если «Лацио» как минимум не уступит в предстоящем матче, сыграет коэффициент 1.62.
Встреча состоится 4 января. Начало – в 14:30 мск.
