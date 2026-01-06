Шипачев проведет 1100-й матч в КХЛ, у него 998 очков в лиге. 6.00 – доберется до 1000 баллов в игре с ЦСКА

Матч против ЦСКА станет для Вадима Шипачева 1100-м в КХЛ.

Нападающий минского «Динамо» также находится в двух очках от 1000 баллов за карьеру в КХЛ. 38-летний нападающий набрал 998 (312+686) очков в 1099 встречах в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Шипачев наберет хотя бы один балл в юбилейном матче. 6.00 – сделает минимум два голевых действия и доберется до отметки в 1000 очков.

Игра состоится 6 января, начало – в 17:00 мск.