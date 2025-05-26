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5-8-е место – самый вероятный результат «МЮ» в следующем сезоне АПЛ по мнению букмекеров

Букмекеры ожидают, что «МЮ» завершит следующий сезон АПЛ в верхней части турнирной таблицы.

5-8-е место – самый вероятный результат «Юнайтед» в сезоне-2025/26 за 2.25. На финиш «МЮ» в топ-4 дают коэффициент 6.00, на 9-12-е место – 2.50.

На 13-17-е место команды Рубена Аморима в следующем чемпионате можно поставить за 7.00, на вылет в Чемпионшип – за 51.00.

В сезоне-2024/25 «МЮ» занял 15-е место в АПЛ – худший результат команды за 51 год.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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