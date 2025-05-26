Букмекеры определились с фаворитами стыковых матчей за право играть в РПЛ.

Ожидается, что «Ахмат» уверенно обыграет «Урал». На выход екатеринбуржцев в РПЛ дают коэффициент 3.10, на сохранение места грозненцев в лиге – 1.41.

В паре «Сочи» – «Пари НН» нет явного фаворита. 1.86 дают на то, что клуб из Нижнего Новгорода останется в РПЛ, 2.00 – повышение заработает «Сочи».

Первые матчи состоятся 26 мая на стадионах команд Первой лиги.

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