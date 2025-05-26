«Ахмат» обыграет «Урал» и останется в РПЛ, «Пари НН» пройдет «Сочи»: ожидания букмекеров от стыковых матчей
Букмекеры определились с фаворитами стыковых матчей за право играть в РПЛ.
Ожидается, что «Ахмат» уверенно обыграет «Урал». На выход екатеринбуржцев в РПЛ дают коэффициент 3.10, на сохранение места грозненцев в лиге – 1.41.
В паре «Сочи» – «Пари НН» нет явного фаворита. 1.86 дают на то, что клуб из Нижнего Новгорода останется в РПЛ, 2.00 – повышение заработает «Сочи».
Первые матчи состоятся 26 мая на стадионах команд Первой лиги.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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