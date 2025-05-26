В полуфиналах Кубка Стэнли-2025 забрасывают в среднем по 6,5 шайб за игру – второй показатель за последние 30 лет

«Эдмонтон» разгромил «Даллас» (6:1) в 3-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

За 6 матчей в двух сериях на этой стадии было заброшено 39 шайб – в среднем по 6,5 за игру. Это второй показатель по результативности в финалах конференций за последние 30 лет – в 2014-м забрасывалось в среднем по 6,6 шайб за матч.

«Флорида» и «Каролина» ночью 27 мая проведут 4-й матч в серии. Букмекеры дают коэффициент 1.94 на то, что команды забросят 6+ шайб на двоих.

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