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  • Экс-шеф PR BetBoom Даньшин: «Крупные медиа часто решают сделать своего букмекера. В 2017-м ходили слухи, что «Матч ТВ» вот-вот запустит свой беттинг, который всех уничтожит»
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Экс-шеф PR BetBoom Даньшин: «Крупные медиа часто решают сделать своего букмекера. В 2017-м ходили слухи, что «Матч ТВ» вот-вот запустит свой беттинг, который всех уничтожит»

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин высказался о попытках крупных СМИ выйти на гемблинг-рынок.

«Крупные медиа, набив экспертизу в партнерке, часто решают сделать своего букмекера или казино.

В 16-17-м ходили слухи, что «Матч ТВ» вот-вот запустит свой беттинг, который всех уничтожит. В UK есть Sky Bet, много примеров в США. Совсем недавно свое крипто-казино запустил Bitcoin.com.

Сначала это кажется логичным. У медиа есть трафик, медийка, цифры по конверту всего рынка (которых часто нет даже у самих операторов).

Но что делать, если за рекламой приходит конкурент и дает большУю или бОльшую фиксу? Что делать, если конкурент лучше конвертит (больше активной аудитории – прим. Спортса’’)?

На этом большинство медиа выбирают деньги, а свой продукт начинает погибать — ведь нормальный маркетинг не построили, сделав ставку на собственный трафик», – написал Даньшин в телеграме.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Михаила Даньшина
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