2.00 – самый высокий коэффициент на чемпионство «Зенита» с 2018 года

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом РПЛ в сезоне-2025/26.

На чемпионство петербуржцев можно поставить за 2.00. Это самый высокий предстартовый коэффициент на «Зенит» с сезона-2018/19 – тогда было 2.70.

Главными конкурентами петербуржцев считаются «Краснодар» и «Спартак» – на них дают по 5.50.

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