«Флорида» разгромила «Каролину» (5:0) и повела 2-0. На камбэк «Харрикейнс» в серии дают 18%

«Каролина» разгромно проиграла «Флориде» (0:5) на своем льду во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

Это второе поражение «Харрикейнс» в серии. Букмекеры дают коэффициент 5.50 (18%) на то, что «Каролина» сможет отыграться и выйти в финал с 0-2.

На вход «Флориды» в финал Кубка Стэнли можно поставить за 1.15. Букмекеры ожидают, что «Пантерс» выиграют 3-й и 4-й матчи у себя дома и закроют серию с общим счетом 4-0.

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