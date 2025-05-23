«Флорида» разгромила «Каролину» (5:0) и повела 2-0. На камбэк «Харрикейнс» в серии дают 18%
«Каролина» разгромно проиграла «Флориде» (0:5) на своем льду во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли.
Это второе поражение «Харрикейнс» в серии. Букмекеры дают коэффициент 5.50 (18%) на то, что «Каролина» сможет отыграться и выйти в финал с 0-2.
На вход «Флориды» в финал Кубка Стэнли можно поставить за 1.15. Букмекеры ожидают, что «Пантерс» выиграют 3-й и 4-й матчи у себя дома и закроют серию с общим счетом 4-0.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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