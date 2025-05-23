PARI о бетторах: «Движемся к тому, что букмекерский рынок превратится в перетягивание клиентов»
Директор PARI Affiliates Александр Бережной рассказал о борьбе с другими букмекерами за бетторов.
– Рынок становится жестче, рекламы и затрат на нее, соответственно, тоже. Новых игроков становится больше или же это борьба за перетягивание клиентской базы?
– Потихоньку движемся к тому, что рынок превратится в перетягивание клиентов.
Новой аудитории не становится больше: по отчетности видели, что в 2024 году рынок очень сильно замедлился. Это касается всего: и трафика, и выручки. Сейчас этап борьбы за текущую базу клиентов, – заявил Бережной.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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