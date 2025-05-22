Экс-глава направления киберспорта PARI: «Уже почти все букмекеры понимают, что нужно делать в киберспорте с точки зрения маркетинга»

Бывший руководитель киберспортивного направления в БК PARI Иван Бураченко рассказал, за счет чего должен развиваться рынок ставок на киберспорт в России.

– Что нужно улучшить топ-5 БК в киберспортивном сегменте?

– Топ-5 БК уже все довольно неплохо себя ощущают в киберспорте. У всех появились виджеты, неплохая статистика на продукте, интересные проекты.

Мне кажется, уже почти все понимают, что нужно делать в киберспорте с точки зрения маркетинга. Сейчас нужно трансформировать это в бренды, которые чем-то отличаются друг от друга.

Если посмотреть на социальные сети, то у всех они одинаковые, отличается только визуальное оформление. Все пишут на «киберспортивном» языке и постят мемы. Все делают турниры стримеров в разных форматах, используют рекламные ролики с игровыми персонажами. Все очень похоже.

Мне кажется, все через чур заигрывают с киберспортом: если убрать фразы «хукать фрибет» и героев Dota 2 с креативов, то клиент вряд ли сбежит от тебя, – считает Бураченко.

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