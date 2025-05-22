$2,15 млрд – объем онлайн-ставок на спорт в Нью-Йорке за апрель. Выручка операторов выросла до $192,7 млн
В Нью-Йорке отчитались о выручке местных организаторов азартных игр за апрель 2025 года.
По данным Комиссии по азартным играм штата, объем онлайн-ставок на спорт в Нью-Йорке за апрель составил 2,15 миллиарда доллара, что на 9,1% больше прошлогоднего показателя.
Выручка игорных операторов выросла на 4,7% по сравнению с 2024-м и составила 192,7 миллиона доллара, на налоги ушло 98,3 млн.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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