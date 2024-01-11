Пермяк проиграл 18 млн рублей в лотереях: «Родные и друзья смеются надо мной, называют это «лохотроном». Но я продолжаю верить в удачу»

Житель Перми Владимир Минин потратил больше 18 миллионов рублей на различные лотереи.

Мужчина, работающий в сфере строительства, с 2013 года регулярно покупает лотерейные билеты. Он еще ни разу не выиграл крупную сумму.

«У меня пол-коробки тетрадей, где были расписаны все ставки за эти годы. Я сел, посчитал, получилось, что я проиграл примерно 18 миллионов рублей. Но максимум, что выигрывал, это 30 тысяч рублей.

Только перед этим Новым годом я потратил на билеты больше 200 тысяч. Конечно, мне жалко проигранных денег, но я продолжаю верить в удачу», — объяснил Минин.

Мужчина отметил, что ранее придерживался определенной стратегии, а теперь «просто стал указывать любые числа и комбинации, которые придумал сам». Пермяк не верит в то, что выигрыши получают реальные люди, однако намерен и дальше покупать билеты.

«Родные и друзья, если честно, смеются надо мной, что я верю им [организаторам лотерей]. Называют это «обдираловом» и «лохотроном». Но я им объясняю: я столько денег проиграл, должно же мне хоть когда-то повезти», — добавил Минин.

Фото: Владимир Минин.

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