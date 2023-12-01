Аналитик «Балтбета» Степанов: «Суперэкспресс и тотализатор – хорошие продукты. Были хомяки, крысиные бега, петушиные бои – это спорт»

Глава отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов высказался о возможном возвращении суперэкспресса и тотализатора в лицензию букмекеров.

– Суперэкспресс и тотализатор — это хорошие продукты. Да и давайте будем честными: он уже был, а значит, вернуть его никакого труда не составит. Это вписывается в теорию про стабильность.

Однако мысль человеческая она затейлива, допустим, вернут тотализаторы, а кто-то начнет раз в минуту тиражи разыгрывать, опять запретят.

Но ведь если мы не берем в расчет неспортивные события – там столько всяких ставок придумано! Дело не только в «Оскаре». Ставки на погоду, например.

Вот я термометр поставлю за окно с точностью до тысячных долей градусов, и мы принимаем ставки на это событие. Вот у меня камера стоит, пожалуйста… Запрет же, в том числе ради этого, и был придуман.

– В целом да. И хомяки там какие-то были, которые в этих шариках…

– Хомяки были, крысиные бега были, петушиные бои. Ну, ладно, это хоть как-то спорт, правда. Там, где хомяки имели свои имена – это спорт.

Там, где хомяков просто рандомно пихали – это уже не спорт, – сказал Степанов.

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