UFC будет отслеживать бойцов, которые делают ставки на бои в промоушене

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UFC договорилась о сотрудничестве с онлайн-платформой ProhiBet, отслеживающей ставки бойцов промоушена.

В рамках партнерства UFC предоставит платформе список людей, которым запрещено делать ставки на бои организации, чтобы в момент когда букмекерская контора зарегистрирует подобную ставку, это отразилось в системе ProhiBet и автоматически уведомило UFC.

Помимо бойцов в систему мониторинга также попадут тренеры, спарринг-партнеры спортсменов, близкие друзья, их родственники, а также сотрудники UFC.

В начале 2023 года UFC провела расследование в связи с подозрительным ставками на бой Дэррика Миннера против Шайлан Нуэрданбеке на UFC Vegas 64 в ноябре 2022-го.

Тогда линия в букмекерских конторах резко изменились в пользу победы Нуэрданбеке всего за несколько часов до боя, хотя все время до этого фаворитом был Миннер. Шайлан в итоге выиграл бой, а его соперник заявил, что вышел на бой с травмой.

Впоследствии Миннер и его тренер Джеймс Краузе были отстранены атлетической комиссией штата Невада за то, что не сообщили о травме перед боем.

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