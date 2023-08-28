Средний xG в матчах АПЛ вырос с 2,99 до 3,54. Тотал больше сыграл в большей части матчей

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Показатель ожидаемых голов после двух туров АПЛ составил 3,54 xG, при этом по итогам прошлого сезона остановился на отметке в 2,99. Средняя результативность в этом сезоне пока не соответствует xG – 2,9 гола за матч, хотя в прошлом сезоне результативность была чуть ниже и почти соответствовала xG – 2,85 мяча за игру.

Тотал больше 2,5 сыграл в большей части матчей – в 11 из 19. Во втором туре команды пробили верх в 6 из 9 встреч.

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1 комментарий

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Gatsby !!!
что такое xG??
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