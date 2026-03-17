Джарретт Аллен пропустит еще минимум 3 игры

Аллен не поможет «Кливленду» в ближайших матчах.

Основной центровой «Кливленда » Джарретт Аллен продолжает испытывать проблемы с правым коленом и пропустит предстоящую трехматчевую выездную серию команды.

Аллен получил травму во второй половине победного матча «Кэвс» против «Пистонс» 3 марта. По информации клуба, 27-летний баскетболист, пропустивший последние пять игр, продолжит проходить курс лечения и реабилитации.

Аллен является ключевым игроком «Кэвальерс», набирая в среднем 15,3 очка и 8,5 подбора за 27,5 минуты на площадке в текущем сезоне. Команда имеет результат 33-18, когда он выходит на паркет, и 8-9 без него, включая 2-3 за последние пять игр.