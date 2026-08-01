«Валенсия» и «Олимпиакос» интересуются Ботом Гатом из «Виллербана»

Бот Гат может уйти из «Виллербана».

«Винг» Бот Гат находится в числе игроков, которые могут покинуть «Виллербан» из-за его проблем с финансами.

Сообщается, что команда на данный момент планирует сохранить 27-летнего американца из второй символической сборной Еврокубка.

Игроком активно интересуется испанская «Валенсия», ее претензии осложняет внимание со стороны более богатых клубов, среди которых действующий чемпион Евролиги «Олимпиакос».