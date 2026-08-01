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  4. «Валенсия» и «Олимпиакос» интересуются Ботом Гатом из «Виллербана»

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«Валенсия» и «Олимпиакос» интересуются Ботом Гатом из «Виллербана»
Бот Гат может уйти из «Виллербана».

«Винг» Бот Гат находится в числе игроков, которые могут покинуть «Виллербан» из-за его проблем с финансами.

Сообщается, что команда на данный момент планирует сохранить 27-летнего американца из второй символической сборной Еврокубка.

Игроком активно интересуется испанская «Валенсия», ее претензии осложняет внимание со стороны более богатых клубов, среди которых действующий чемпион Евролиги «Олимпиакос».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Калдуча
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Комментарии

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У меня такое ощущение что Олимпиакос и Панатинайкос подписали или планируют подписать типа 95% игроков в Европе
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