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  4. Тари Исон добился судебного запрета бывшей девушке на приближение к нему и посещение матчей и тренировок

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Тари Исон добился судебного запрета бывшей девушке на приближение к нему и посещение матчей и тренировок
Тари Исон временно добился судебной защиты в отношениях с бывшей девушкой.

Суд одобрил первичный запрет на приближение к Тари Исону его бывшей девушки модели Мерилин Родригес. Она не сможет посещать тренировки и матчи баскетболиста.

Форвард «Хьюстона» рассказал об угрозах, домашнем насилии и материальном ущербе личным вещам на сумму до 100 тысяч долларов.

20 августа суд подробнее рассмотрит возможность продления этой меры на длительный срок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ Sports
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важное решение, наконец-то женщины перестанут щемить мужиков на тренировках
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