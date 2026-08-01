Тари Исон добился судебного запрета бывшей девушке на приближение к нему и посещение матчей и тренировок
Тари Исон временно добился судебной защиты в отношениях с бывшей девушкой.
Суд одобрил первичный запрет на приближение к Тари Исону его бывшей девушки модели Мерилин Родригес. Она не сможет посещать тренировки и матчи баскетболиста.
Форвард «Хьюстона» рассказал об угрозах, домашнем насилии и материальном ущербе личным вещам на сумму до 100 тысяч долларов.
20 августа суд подробнее рассмотрит возможность продления этой меры на длительный срок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ Sports
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