Тари Исон добился судебного запрета бывшей девушке на приближение к нему и посещение матчей и тренировок

Тари Исон временно добился судебной защиты в отношениях с бывшей девушкой.

Суд одобрил первичный запрет на приближение к Тари Исону его бывшей девушки модели Мерилин Родригес. Она не сможет посещать тренировки и матчи баскетболиста.

Форвард «Хьюстона» рассказал об угрозах, домашнем насилии и материальном ущербе личным вещам на сумму до 100 тысяч долларов.

20 августа суд подробнее рассмотрит возможность продления этой меры на длительный срок.