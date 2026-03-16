Эван Мобли: «В этом сезоне я хотел выйти на новый уровень, но не все идет по плану»

Эван Мобли признался, что разочарован своей игрой в текущем сезоне. Форвард «Кливленда» заявил, что пока не показывает тот уровень, на который рассчитывал.

«Ты всегда ставишь перед собой высокие планки. В этом году я хотел выйти на новый уровень и доминировать на площадке. Но вмешались травмы и прочие обстоятельства – не все идет по плану.

Но нужно продолжать двигаться вперед. Конечная цель – чемпионство. Сейчас мы находимся в неплохой позиции. Нужно просто день за днем последовательно работать над собой. Куда это тебя приведет – часть твоего баскетбольного пути, поэтому нельзя быть слишком строгим к себе. Нужно помнить, что со временем все изменится к лучшему», – отметил 24-летний баскетболист.

В этом сезоне Мобли набирая в среднем 17,9 очка, 8,7 подбора, 3,6 передачи и 1,9 блок-шота за игру.

Главная причина, что Кавс не контендер пока.не получился из него даже на минималках Гарнетт. И тем более Данкан)
А в чем отличие теоретического Гарнетта на минималках и Данкана на минималках?
Все просто, Данкан взял титул во втором сезоне своей карьеры, пока Гарнетт пытался получить жирнейший контракт на тот момент
трехкратный мистер 12+5 или 11+7
