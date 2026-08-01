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«Не могу поверить, что я это сделал». Джейлен Браун прыгнул с парашютом в Египте
Джейлен Браун совершил тандемный прыжок с парашютом.

Джейлен Браун решил справиться со страхом высоты, совершив прыжок с парашютом.

«Не могу поверить, что сделал это», – признался Браун после приземления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети jaylenbrownclips
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Комментарии

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Интересно, как ему разрешили. Помню родманович на сноуборде ногу сломал, его на 10% штафанули, а могли и аннулировать контракт. Тут легко можно при приземлении травму получить, а если парашют не раскроется то и того.
ОтветRayAllen20
Интересно, как ему разрешили. Помню родманович на сноуборде ногу сломал, его на 10% штафанули, а могли и аннулировать контракт. Тут легко можно при приземлении травму получить, а если парашют не раскроется то и того.
То была лига Стерне, а тут гомогея Сильвера
Простите меня, но ежели б он разбился.. Легенда сразу 2х клубов стал бы
Ну, вот даже не знаю, как это действие оценить… Спортсмен, атлет с прекрасной координацией, и при бабле — потренировался бы как следует, в трубе полетал, да и сам прыгнул, а не с инструктором за спиной, если уж так сильно эмоциональной встряски захотелось.
Другой момент — на фига вообще это делать в Египте, где никто не даст никакой серьёзной гарантии, что не подведёт что-то на любом этапе? И, как уже тут написали, странно, что его контракт вообще позволяет такими вещами заниматься.
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