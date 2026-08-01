«Не могу поверить, что я это сделал». Джейлен Браун прыгнул с парашютом в Египте
Джейлен Браун совершил тандемный прыжок с парашютом.
Джейлен Браун решил справиться со страхом высоты, совершив прыжок с парашютом.
«Не могу поверить, что сделал это», – признался Браун после приземления.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети jaylenbrownclips
Комментарии
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Другой момент — на фига вообще это делать в Египте, где никто не даст никакой серьёзной гарантии, что не подведёт что-то на любом этапе? И, как уже тут написали, странно, что его контракт вообще позволяет такими вещами заниматься.