Женская НБА. Трехочковый Тейлор на последней секунде принес «Чикаго» победу над «Лас-Вегасом», 27+7+10 от Ионеску помогли «Нью-Йорку» справиться с «Финиксом»

1 августа в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Чикаго» справился с «Лас-Вегасом » благодаря победному трехочковому защитницы Сидни Тейлор.

«Финикс » проиграл «Нью-Йорку », защитница «Либерти» Сабрина Ионеску отметилась 27 очками, 7 подборами и 10 передачами (9 из 19 с игры, 4 из 10 трехочковых, 5 из 5 штрафных).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Лас-Вегас – 84:83 (16:20, 21:20, 18:25, 29:18)

ЧИКАГО : Тейлор (29), Клауд (11), Кэррингтон (10).

ЛАС-ВЕГАС : Уилсон (36 + 12 подборов), Янг (18 + 11 подборов + 5 передач), Смит (17 + 6 подборов).

1 августа . 20.00

Финикс – Нью-Йорк – 92:94 (15:26, 28:20, 22:20, 27:28)

ФИНИКС : Боннер (25 + 7 подборов), Коппер (25), Томас (17 + 6 подборов + 7 передач + 4 потери), Ээи, Брошан, Мэк (все – по 5).

НЬЮ-ЙОРК : Ионеску (27 + 7 подборов + 10 передач), Хань (17 + 6 подборов), Джонс (16 + 9 подборов + 5 передач), Стюарт (14 + 11 подборов).

1 августа . 22.00

Положение команд : Миннесота – 24-6, Лас-Вегас – 20-9, Голден Стэйт – 19-9, Индиана – 19-10, Атланта – 18-10, Даллас – 18-11, Вашингтон – 16-12, Нью-Йорк – 17-13, Чикаго – 11-18, Портленд – 11-18, Лос-Анджелес – 10-17, Финикс – 11-19, Торонто – 10-18, Коннектитут – 7-22, Сиэтл – 6-25.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.