Женская НБА. Трехочковый Тейлор на последней секунде принес «Чикаго» победу над «Лас-Вегасом», 27+7+10 от Ионеску помогли «Нью-Йорку» справиться с «Финиксом»

«Чикаго» справился с «Лас-Вегасом» благодаря победному трехочковому защитницы Сидни Тейлор.
«Финикс» проиграл «Нью-Йорку», защитница «Либерти» Сабрина Ионеску отметилась 27 очками, 7 подборами и 10 передачами (9 из 19 с игры, 4 из 10 трехочковых, 5 из 5 штрафных).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Лас-Вегас – 84:83 (16:20, 21:20, 18:25, 29:18)
ЧИКАГО: Тейлор (29), Клауд (11), Кэррингтон (10).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (36 + 12 подборов), Янг (18 + 11 подборов + 5 передач), Смит (17 + 6 подборов).
1 августа. 20.00
Финикс – Нью-Йорк – 92:94 (15:26, 28:20, 22:20, 27:28)
ФИНИКС: Боннер (25 + 7 подборов), Коппер (25), Томас (17 + 6 подборов + 7 передач + 4 потери), Ээи, Брошан, Мэк (все – по 5).
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (27 + 7 подборов + 10 передач), Хань (17 + 6 подборов), Джонс (16 + 9 подборов + 5 передач), Стюарт (14 + 11 подборов).
1 августа. 22.00
Положение команд: Миннесота – 24-6, Лас-Вегас – 20-9, Голден Стэйт – 19-9, Индиана – 19-10, Атланта – 18-10, Даллас – 18-11, Вашингтон – 16-12, Нью-Йорк – 17-13, Чикаго – 11-18, Портленд – 11-18, Лос-Анджелес – 10-17, Финикс – 11-19, Торонто – 10-18, Коннектитут – 7-22, Сиэтл – 6-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии
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Если бы не Майлз и её сезон на уровне МВП, Тейлор была бы новичком года.
Конечно, Лас-Вегас подустал играть три дня подряд, но камбек Чикаго менее эпичным от этого не становится
Сидни отлично ухватилась за шанс, возникший из-за травм игроков на ее позиции.
Акоа Макани успела перед обменом в ЛА сыграть против НЙ.
Кстати, были слухи и про возможный обмен Плам в НЙ, но к счастью, Либерти не влезли в сделку за громким именем, которую очень сложно было бы вписать в конце сезона в уже сложившиеся схемы клуба.
Из интересного - в НЙ, не смотря на очень сильный ростер (даже с учетом травм Сабали и Фибих) творится какая-то неведомая фигня... Странное увольнение супер опытной Бронделло, а затем назначение нынешней тренерской бригады, которая пока выглядит довольно вяло. Развод в семье владельцев франшизы, общее не стабильное выступление.
Что -то там не баскетбольное похоже витает в клубе, помимо чисто баскетбольных проблем.
Чисто по составу ростера Либерти - минимум ТОП 2 в лиге, еще и большие в данном сезоне здоровы и Стюи играет на ТОП уровне.
Очень плотненький поединок, ноздря в ноздрю всю игру, только оторвется НЙ, сразу ответный рывок от фиников.
В прошлом матче НЙ решение полосатых свистунов похоронили надежды клуба на камбек, тут судейские ошибки не были так заметны.
смотреть интересно - рекомендую игру к просмотру.
бей своих что-бы чужие боялись... :-)
Макани даже в раздевалку на пол четверти ушла.
Перед всезвездным уикендом в лиге полыхнул очередной скандал.
Оказалось, что Налиса Смит породистый кобель, изменяющий своим подругам направо, налево и еще не пойми как.
Дижон Керрингтон, нынче играющая за Чикаго, обвинила Смит в многочисленных изменах и даже пару имен назвала ее новых пассий...
Налиса в долгу конечно не осталась и вступила в полемику с бывшей партнершей в соцсетях...
Пикантности ситуации добавляли так же слухи, что новым парнем Керрингтон стала Янг, звезда Вегаса.
Обе команды попытались прикрутить разгоравшийся фитиль не баскетбольных страстей, Смит даже игру пропустила и вот очная встреча... :-)
очень много контакта, ошибок, недовольства судьями, но - битва все 40 минут на каждом участке паркета...
По накалу борьбы и страсти в регулярном матче, регулярка в НБА даже в подметки не годится зарубам у барышень.
такие зарубы за весь регулярный сезон у мужиков можно по пальцам руки, максимум двух, насчитать на все 30 команд...
А в WNBA три из 4-х игр по накалу - словно решающая битва за выход плейофф.
Игру к просмотру рекомендую - битва получилась знатная!