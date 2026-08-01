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  4. Сидни Тейлор принесла «Чикаго» победу над «Лас-Вегасом» «трешкой» на последней секунде

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Сидни Тейлор принесла «Чикаго» победу над «Лас-Вегасом» «трешкой» на последней секунде
«Чикаго» вырвал победу у «Лас-Вегаса» в клатче.

Защитник «Скай» Сидни Тейлор принесла своей команде минимальную победу над «Эйсес» (84:83) «трешкой» на последней секунде.

Тейлор стала самой результативной в своей команде. На ее счету 29 очков при 40,7% точности с игры и 45,5% из-за дуги.

Самой продуктивной в игре была центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон. Ее 36 очков (13 из 27 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 12 подборов, 4 передач, перехвата и 2 блок-шотов не хватило для победы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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