Симонас Лукошюс присоединится к «Уникахе» в следующем сезоне

Симонас Лукошюс поможет «Уникахе».

«Дубай» подписал 23-летнего «винга» Симонаса Лукошюса в это межсезонье, планируя отдать его в аренду.

Литовец должен был продолжить выступление в «Ритасе», в составе которого стал MVP «Финала четырех» Лиги чемпионов.

По сообщению Basket News, планы игрока изменились. Его следующей командой станет испанская «Уникаха», также на условиях аренды.

Лукошюс продолжит выступление в рамках Лиги чемпионов.