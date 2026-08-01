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  4. Симонас Лукошюс присоединится к «Уникахе» в следующем сезоне

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Симонас Лукошюс присоединится к «Уникахе» в следующем сезоне
Симонас Лукошюс поможет «Уникахе».

«Дубай» подписал 23-летнего «винга» Симонаса Лукошюса в это межсезонье, планируя отдать его в аренду.

Литовец должен был продолжить выступление в «Ритасе», в составе которого стал MVP «Финала четырех» Лиги чемпионов.

По сообщению Basket News, планы игрока изменились. Его следующей командой станет испанская «Уникаха», также на условиях аренды.

Лукошюс продолжит выступление в рамках Лиги чемпионов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoДубай
Лига чемпионов
logoвозможные переходы
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